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تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" لـ3 يوليو لسماع الشهود

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 02:25 م
تأجيل محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" لـ3 يوليو لسماع الشهود المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لـ 3 يوليو لسماع الشهود.

 عقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.


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