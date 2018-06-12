بريطانيا ترحب بالتزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووى

رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووى إشارة على أن زعيمها "كيم جونج أون" انتبه أخيرا للرسالة بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

كان ترامب وكيم قد تعهدا - فى وقت سابق اليوم - بالتعاون من أجل نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية بينما التزمت واشنطن بتوفير ضمانات أمنية، فيما قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماى، للصحفيين - وهو يتلو بيان جونسون - "نرحب بعقد الرئيس ترامب وكيم جونج أون، قمة بناءة، هذه خطوة مهمة نحو استقرار منطقة حيوية للنمو الاقتصادى العالمى"، وأضاف "هناك عمل كثير ينبغى إنجازه، ونأمل أن يواصل كيم التفاوض بإخلاص نحو نزع السلاح النووى بشكل كامل قابل للتحقق ولا سبيل للرجوع عنه".