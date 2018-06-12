اليابان تأمل فى تبديد تهديدات كوريا الشمالية وحل قضية مواطنيها المختطفين

طوكيو (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، عن أمله فى أن تقود القمة الأمريكية-الكورية الشمالية غير المسبوقة إلى حل ناجح للقضايا النووية والصاروخية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى عودة اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج منذ عقود.

وقال آبي، فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، "إن كوريا الشمالية غنية بالثروات الطبيعية والقوى العاملة المجتهدة، وسيكون لها مستقبل مشرق إذا انتهجت المسار الصحيح".

ومن المحتمل أن يجرى رئيس الوزراء اليابانى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق اليوم للاطلاع على نتائج القمة التى تستهدف بشكل أساسى نزع السلاح النووى لبيونج يانج.

وكان وزير الخارجية اليابانى تارو كونو قد صرح للصحفيين صباح اليوم بأن التركيز سينصب على ما إذا كانت كوريا الشمالية ستظهر مشاركتها الواضحة فى الجهود الرامية إلى التخلى عن أسلحة الدمار الشامل والصواريخ على كل المستويات.

ويمثل التطور النووى والصاروخى الكورى الشمالى تهديدا أمنيا لليابان، لذلك شددت إدارة آبى على ضرورة تنمية القدرات الدفاعية لليابان لمواجهة التهديد فى السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حل قضية اليابانيين المختطفين، لا يزال على رأس أولويات رئيس الوزراء الياباني، لذلك أعرب آبى عن رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون للتوصل لحل القضية فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق، أكد كونو أن قضية الاختطاف يجب على اليابان وكوريا الشمالية التعامل معها بمفردهما.

ويخطط وزير الخارجية اليابانى لزيارة سول غدا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو – الذى يرافق ترامب فى سنغافورة- ونظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا.