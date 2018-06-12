video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تأمل فى تبديد تهديدات كوريا الشمالية وحل قضية مواطنيها المختطفين

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:55 ص
اليابان تأمل فى تبديد تهديدات كوريا الشمالية وحل قضية مواطنيها المختطفين رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، عن أمله فى أن تقود القمة الأمريكية-الكورية الشمالية غير المسبوقة إلى حل ناجح للقضايا النووية والصاروخية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى عودة اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج منذ عقود.

وقال آبي، فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، "إن كوريا الشمالية غنية بالثروات الطبيعية والقوى العاملة المجتهدة، وسيكون لها مستقبل مشرق إذا انتهجت المسار الصحيح".

ومن المحتمل أن يجرى رئيس الوزراء اليابانى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت لاحق اليوم للاطلاع على نتائج القمة التى تستهدف بشكل أساسى نزع السلاح النووى لبيونج يانج.

وكان وزير الخارجية اليابانى تارو كونو قد صرح للصحفيين صباح اليوم بأن التركيز سينصب على ما إذا كانت كوريا الشمالية ستظهر مشاركتها الواضحة فى الجهود الرامية إلى التخلى عن أسلحة الدمار الشامل والصواريخ على كل المستويات.

ويمثل التطور النووى والصاروخى الكورى الشمالى تهديدا أمنيا لليابان، لذلك شددت إدارة آبى على ضرورة تنمية القدرات الدفاعية لليابان لمواجهة التهديد فى السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حل قضية اليابانيين المختطفين، لا يزال على رأس أولويات رئيس الوزراء الياباني، لذلك أعرب آبى عن رغبته فى لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون للتوصل لحل القضية فى أقرب وقت ممكن.

وفى هذا السياق، أكد كونو أن قضية الاختطاف يجب على اليابان وكوريا الشمالية التعامل معها بمفردهما.

ويخطط وزير الخارجية اليابانى لزيارة سول غدا لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو – الذى يرافق ترامب فى سنغافورة- ونظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دونالد ترامب: الترسانة النووية فى كوريا الشمالية كبيرة جدا

دونالد ترامب: سأزور كوريا الشمالية فى الوقت المناسب

ترامب: رئيس كوريا الشمالية تعهد بتدمير مواقع الصواريخ النووية

شينزو ابى

ترامب

كوريا الشماليه

القمه الكوريه الشماليه

Trump

القمه الامريكيه الكوريه الشماليه

اليابان




لا تفوتك
التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

التعليم: جار ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الإنجليزى

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

صور.. طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. ضبط طالب بالشرقية لإرساله إجابات الأسئلة على "واتس آب".. ورجال الشرطة والإسعاف ينتشرون بمحيط اللجان للتأمين

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة