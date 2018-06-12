المقاومة اليمنية: استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ستكون سريعة وخاطفة

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أعلنت المقاومة اليمنية أنها تصدت بنجاح لجميع محاولات التسلل التي قامت بها ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر فادحة، مشيرة إلى أن معركة استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ستكون سريعة وخاطفة ومباغتة.

وأوضحت المقاومة اليمنية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن ميليشيات الحوثي نقلت تحصيناتها ونقاط تمركزها إلى المناطق السكنية في محافظة الحديدة، لافتة إلى أن قوات المقاومة المشتركة وبدعم من القوات المسلحة الإماراتية استقدمت تعزيزات عسكرية إلى جبهات الدريهمي والجاح.

يذكر أن أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم خلال الفترة الأخيرة في معارك مع قوات الشرعية اليمنية جنوب محافظة الحديدة الساحلية.