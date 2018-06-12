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المقاولات المصرية تستهدف بيع أراض بـ150 مليون جنيه اليوم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:00 ص
المقاولات المصرية تستهدف بيع أراض بـ150 مليون جنيه اليوم المحاسب محمد زغلول
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب محمد زغلول العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تستهدف اليوم الثلاثاء بيع نحو 50 ألف متر بنحو 150 مليون جنيه.

وأضاف زغلول لـ"اليوم السابع" أن بيع الأراضى يساهم فى ضخ سيولة فى الشركة، مما يساعدها على الوفاء بما عليها من التزامات مالية فى الداخل والخارج.

ولفت أن المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة الشركة زار مشروعات الشركة بالإسماعيلية، خاصة فى الإسماعيلية الجديدة حيث تبنى الشركة 52 عمارة سكنية بـ310 ملايين جنيه تم تنفيذ 60% من مشروع الإسماعيلية الجديدة، وجارى استكماله.

 وأضاف محمد زغلول أنه تم تنفيذ 85% من مشروع الإسكان الاجتماعى بالسماكين، وتنفيذ مشروعات صرف صحى بالفردان، والكيلو 2 تنتهى فى 30 ستمبر المقبل.ِ


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المقاولات المصرية

مختار ابراهيم

فائق البنا

محمد زغلول

الاسماعيلية الجديدة




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