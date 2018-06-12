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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:57 م
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المتهمون بقضية الإتجار بالبشر بالقناطر: بنخزن الشباب لتسفيرهم نظير 60 ألف جنيه

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:21 م
المتهمون بقضية الإتجار بالبشر بالقناطر: بنخزن الشباب لتسفيرهم نظير 60 ألف جنيه حبس -ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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قررت نيابة القناطر الخيرية حبس المتهمان بقضية الاتجار بالبشر وضبط وإحضار المتهم الهارب والاستعلام عن الـ 10 أشخاص ذات الجنسيه الإفريقية المضبوطين قبل تسفيرهم.

 

حيث كشفت التحقيقات فى واقعة ضبط شبكة للإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالقليوبية والتى نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إسقاطها مؤخرا وضبط 65 شخصا قبل تهريبهم بينهم 10 من جنسيات أفريقية، وأن المتهم الرئيسى الهارب من قرية سندبيس مركز القناطر وسبق له القيام بعدة عمليات واسعة للهجرة غير الشرعية بعدد من قرى المحافظة المشهور عنها تسفير أبنائها إلى الخارج بجانب بعض المحافظات المجاورة عن طريق بعض السماسرة مقابل 65 ألف جنيه عن كل شاب، وأن المتهم اتفق مع صاحب أحد المعالف التى تقع فى الزراعات على أطراف قرية البرادعة مركز القناطر لتجميع الشباب لعدة أيام بعيدا عن الأعين تمهيدا للقيام بعملية التسفير غير الشرعية على مراحل.

 

فيما أدلى المتهمون اللذين ألقى القبض عليهما خلال مداهمة مخزن التشكيل بالتفاصيل كاملة وقالا إن هذه العملية ليست الأولى وأنه سبق تخرين شباب قبل ذلك وتسفيرهم بطرق غير شرعية.

 

فيما كشفت التحقيقات أنه تم ضبط 10 شباب من جنسيات أفريقية ضمن الشباب الذين تم ضبطهم داخل المعلف ضمن 65 شابا بينهم 15 من أبناء القليوبية.

 

كانت معلومات سرية وردت للواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجناى تفيد قيام 3 اشخاص بتكوين تشكيل عصابى لتسفير المواطنين لاحدى الدول الاجنبيه عن طريق الهجرة غير الشرعيه

 

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالوزارة تبين أن 3 اشخاص يحمولون الجنسيه المصرية لهم نشاط واضح فى تسفير وتهجير الشباب للعمل باحدى الدول الاجنبيه بطريقه غير مشروعه مقابل مبالغ مالية وباستهداف المتهمين تم ضبط اثنين منهم بينهما تمكن الثالث من الهرب واعترف المتهمان بقيامهم باخفاء نحو 65 شخصا من بينهم 10 اشخاص من جنسيات مختلفه داخل مخزن بقرية البرادعه بالقناطر الخيرية واعترفوا بقيام كل واحد منهم بدفع مبلغ 60 الف جنيه للمتهمين مقابل تسفيرهم للخارج

 


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