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الكنائس "الأسقفية" و"الرسولية" تنظم إفطار محبة يجمع المسلمين والأقباط

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:00 ص
الكنائس "الأسقفية" و"الرسولية" تنظم إفطار محبة يجمع المسلمين والأقباط المطران منير حنا
سارة علام
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يستقبل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى شخصيات عامة وسياسية من المسلمين والأقباط فى إفطار المحبة التى تنظمه الكنيسة الأربعاء المقبل بمقرها بالزمالك، إذ يقول حنا إن الإفطار دعوة للمحبة فى هذا الشهر الكريم وقبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك على أن يتبادل الحضور كلمات التهانى والمحبة.

 

فيما يستقبل القس ناصر كتكوت، رئيس مجلس الكنائس الرسولية وهى كنيسة تابعة للطائفة الانجيلية فى مصر، مسلمون وأقباط أيضًا وقساوسة الطائفة فى مأدبة رمضانية أخرى يقيمها مساء اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الكنائس الرسولية بالمعادى.

 

كان قداسة البابا تواضروس قد توجه إلى مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسى رفيع المستوى لتهنئة فضيلة شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك.

 


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منير حنا

الاسقفية

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افطار محبة




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