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القبض على مشرف أغذية متهم مع 3 آخرين بإهدار المال العام بمستشفى المراغة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 07:46 ص
القبض على مشرف أغذية متهم مع 3 آخرين بإهدار المال العام بمستشفى المراغة مستشفى المراغة
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلى" بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة بإشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مشرف أغذية بمستشفى المراغة المركزى، وجار ضبط 3 مناديب لجمعيات استهلاكية، وذلك لقيامهم بإهدار المال العام، وصرف كميات من الخبز المدعم المخصص لمستشفى المراغة المركزى، بأزيد من المطلوب توريده يومياً.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 4 أشخاص بإهدار المال العام بمستشفى المراغة المركزى شمال سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب بإجراء التحريات وتبين قيام "ن. م .ع"  45 سنة مشرف أغذية بمستشفي المراغة المركزى، ويقيم بندر المراغة "وه . م .ع .م"  مندوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الريفية – ويقيم دائرة مركز جهينة،"و.ا م. ا. م"  مندوب الجمعية الاستهلاكية لأهالى الحمد بطهطا، ويقيم دائرة مركز طهطا و"أ .م .ع .م"  مندوب الجمعية الاستهلاكية، ويقيم دائرة قسم طهطا بالإضرار العمدى بالمال العام، والمتمثل فـى صرف كميات من الخبز المدعم المخصص لمستشفى المراغة المركزى بأزيد من المطلوب توريده يومياً، حيث بلغ إجماليها "284.440" رغيف بقيمة "234.440" جنيهاً.

تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأن الكارت الذكى الخاص بالمستشفى، بحوزة المتهم الثانى، وهو المختص بتسليمه الخبز كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط باقـى المتهمين قيد المحضر برقم 2436 إداري مركز المراغة لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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