السيسى لـ"دى ميستورا": مصر مستمرة فى مساعيها لوقف تدهور الأوضاع بسوريا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى رمزى عز الدين رمزى نائب المبعوث الخاص.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيراً إلى تداعيات استمرارها، حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمى والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية والتى أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالى فى الأزمة السورية.

وأكد الرئيس السيسى استمرار مصر فى مساعيها لوقف تدهور الأوضاع فى سوريا والحفاظ على مقدرات الشعب السورى الشقيق، وذلك استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة والذى يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضى السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السورى فى صياغة مستقبله، فضلاً عن ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية.

وأشار الرئيس إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولى للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، مؤكداً فى هذا الإطار دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممى وحرصها على نجاحه فى مهمته.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، أكد أهمية الدور المصرى فى الشرق الأوسط باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار فى المنطقة، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود القائم فى الأزمة، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمى ودولى واتصالات مع مختلف الأطراف، وما يتسم به الموقف المصرى من وعى واتزان، بما يمكنها من القيام بدور محورى ورئيسى لتسوية الأزمة فى سوريا.

وأوضح السفير بسام راضى أن الرئيس أكد أن مصر لن تدخر وسعاً فى سبيل دعم الشعب السورى الشقيق ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار فى بلاده، مؤكداً استعداد مصر لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة فى سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها من مختلف الأطراف.