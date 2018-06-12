"الزراعة" تستأنف أعمال القوافل البيطرية والإرشادية بعد إجازة العيد

كتب عز النوبى

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القوافل البيطرية والإرشادية، ضمن الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية التي أطلقتها الوزارة ستستأنف أعمالها من جديد بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، لتجوب القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة.

وأشار وزير الزراعة الى أن تلك القوافل تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لصغار المربيين التي أطلقتها الوزارة.

وأوضح البنا أن القوافل البيطرية والارشادية نفذت أعمالها حتى الآن في ما يزيد على 17 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم استهداف القرى الأكثر احتياجاً بتلك المحافظات، وتم علاج أكثر من 150 ألف رأس حيوان، لافتاً الى ان القوافل تقوم بأعمال الفحص والكشف والعلاج والتحصين، واجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشمولة بالتدريب الميداني للطبيب البيطري والمهندس الزراعي، بإعتبارهما جناحي النهوض بالثروة الحيوانية في مصر بجانب المربي.

ووجه وزير الزراعة القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، واجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة ان تغطي القوافل كافة انحاء الجمهورية، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربيين، في التجمعات المختلفة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، والتي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتاً الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية شاملة.

وأكد البنا أن تلك القوافل تنفذ أعمالها لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيراً الى ان ذلك يعد أيضاً واجباً قومياً من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.