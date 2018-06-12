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الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:42 م
الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم ستيفان دى ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى رمزى عز الدين رمزى نائب المبعوث الخاص.

 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبعوث الأمم المتحدة استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة هناك، مشيراً إلى تداعيات استمرارها ، حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمى والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية والتى أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من اللاجئين، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالى فى الأزمة السورية.


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