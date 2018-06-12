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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:52 م
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الرئيس السيسى: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية على الفساد.. ولن نقبل بتجاوز

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:29 م
الرئيس السيسى: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية على الفساد.. ولن نقبل بتجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد، مضيفا :"مبنهزرش ولن نقبل بأى حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا".
 
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية.
 

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الفساد

إفطار الأسرة المصرية




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عبدالراضي محمود محمد

ربنا ينصرك ويحفظك يا ريس

رئيسي المحبوب سير في طريقك لتقدم البلد وربنا معاك ونحن ورائك وان شاء الله علي ايدك ربنا يحفظ مصر وشعبها ونتقدم الي الامام لكي تصبح مصر في تقدم واذدهار د/احمد عبدالراضي - طب بيطري اسيوط

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