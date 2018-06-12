الرئيس السيسى: أطلقنا يد المؤسسات الرقابية على الفساد.. ولن نقبل بتجاوز

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد، مضيفا :"مبنهزرش ولن نقبل بأى حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية.