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الرئيس الأفغانى: القوات المسلحة الأفغانية تتسلم 50 مروحية من الناتو قريبا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:47 م
الرئيس الأفغانى: القوات المسلحة الأفغانية تتسلم 50 مروحية من الناتو قريبا الرئيس الأفغانى محمد شريف عبدالغنى
كابول (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأفغانية ستتسلم 50 مروحية من حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى المستقبل القريب.

وقال عبدالغنى - فى تصريحات نشرتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن مهمة الدعم الحازم التى يقودها (الناتو) ستقدم 50 مروحية جديدة للقوات المسلحة الأفغانية فى المستقبل القريب كما أنه سيتم حل المشاكل الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليون فى أفغانستان جهودًا لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأفغانية، ولا سيما القوات الجوية الأفغانية.

ويقول مسؤولو مهمة الدعم الحازم التى يقودها الناتو : إن حجم القوات الجوية الأفغانية سيتضاعف ثلاث مرات فى السنوات الخمس المقبلة.

 


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