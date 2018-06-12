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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:12 م
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الداخلية العراقية: اعتقال 5 إرهابيين فى مدينة الموصل

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:21 م
الداخلية العراقية: اعتقال 5 إرهابيين فى مدينة الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة "إرهابيين" فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وذكرت الداخلية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز ) العراقية - أن فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية، ألقى القبض على 5 عناصر إرهابية، وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (1/4) إرهاب فى منطقة الهرمات فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل، ومن بين المقبوض عليهم متهم كان يعمل بصفة مقاتل فى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى قد أعلن - فى وقت سابق - تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.

 

 


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