الخارجية الروسية: واشنطن تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء "إن المقترحات الأمريكية بشأن مهمة حفظ السلام فى دونباس تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك ".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله أن الاجتماع الوزارى "لرباعية نورماندى" فى برلين ناقش مشكلات مهام البعثة الدولية للأمم المتحدة فى دونباس.

وأضاف الوزير الروسى أن "هذه الاقتراحات الأوكرانية والأمريكية تدمر بشكل كامل اتفاقات مينسك، ويبدو لى أن الفرنسيين والألمان يتفهمون منطقنا هذا".

يذكر أن اتفاقات منسك تتعلق بالمشكلة بين أوكرانيا والحركات الانفصالية فى المناطق الشرقية منها وهو المناطق الواقعة على الحدود الغربية لروسيا.