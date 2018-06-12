التعليم: ضبط 4 حالات غش حتى الآن بامتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش حتى الآن خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإنجليزية.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك قرابة 600 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان وضبط 4 حالات فقط حتى الآن إنجاز كبير يحسب للقائمين على أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن هناك انخفاض فى معدلات الغش والوزارة حريصة على أن تستكمل أعمال الامتحانات دون حدوث اى حالات غش أكثر من ذلك.

ويؤدى اليوم الثلاثاء 603 الف طالبا امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.