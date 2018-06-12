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التعليم:ضبط 15 حالة غش خلال امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:33 م
التعليم:ضبط 15 حالة غش خلال امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد حالات الغش على المواقع الإلكترونية اليوم خلال أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بلغت 15 حالة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب.

ويؤدى اليوم الثلاثاء 603 الف طالبا امتحان مادة اللغة الإنجليزية. 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة اللغة الانجليزية 2018

تسريب امتحان الانجليزى للثانوية العامة




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