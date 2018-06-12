البابا تواضروس يكرم 111 كاهنًا أتموا دورة تدريبية في المشورة الجنسية

سارة علام

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة التابع لإيبارشية المعادي والذي أقيم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تم خلال الحفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من المعهد البالغ عددها ٢١٩ طالب، وكرم البابا ١١١ من الآباء الكهنة الذين أتموا دورة تدريبية متخصصة عن التعامل الصحيح مع المشاكل الجنسية من خلال سر الاعتراف والتي جرت فعالياتها على مدار ٨ أسابيع في الفترة من السادس عشر من أبريل الماضي وحتى الرابع من يونيو الجاري بمقر معهد المشورة بكوتسيكا.

وفي كلمته خلال الحفل قال البابا تواضروس "إن معهد المشورة هو ثمرة جميلة لكنيسة حية تعمل بروح الأبوة"، وتتخذ من العلم سبيلا للتعامل مع تحديات العصر الحديث.

كما تم تخريج ٨٣ من زوجات الكهنة بعد أن أتممن كورس تخصصي عن "التوازن بين التزامات زوجة الكاهن وحقوقها"، والذي تم تقديمه في ثلاث اماكن مختلفة وهي كنيسة الشهيد مار جرجس أبو طاقية، شبرا وكنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا، المعادي وكنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي بشر، الأسكندرية.

شارك في الحفل الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه.