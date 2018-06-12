"الأموال العامة" تضبط مستريحا جمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه بالفيوم

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص استولى على أكثر من 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال.

وتلقى فرع الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغًا من 9 مواطنين مقيمين بدائرة مركز سنورس بالفيوم بقيام "السيد.ب" صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، سبق اتهامه فى 25 قضية "تبديد، خيانة أمانة، غش أغذية" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على 10 ملايين و500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى.

وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأن المتهم محبوس حاليًا بقسم شرطة أول الفيوم على ذمة قضية توظيف أموال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.