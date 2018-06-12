video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 12 يونيو 2018 03:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأموال العامة" تضبط مستريحا جمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه بالفيوم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 01:24 م
"الأموال العامة" تضبط مستريحا جمع 10 ملايين جنيه من ضحاياه بالفيوم أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص استولى على أكثر من 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال.

 

وتلقى فرع الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغًا من 9 مواطنين مقيمين بدائرة مركز سنورس بالفيوم بقيام "السيد.ب" صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، سبق اتهامه فى 25 قضية "تبديد، خيانة أمانة، غش أغذية" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على 10 ملايين و500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى.

 

وبالبحث والتحرى تبين صحة الواقعة وأن المتهم محبوس حاليًا بقسم شرطة أول الفيوم على ذمة قضية توظيف أموال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأموال العامة" تعلن تفاصيل ضبط 3 مستريحين بسوهاج وقنا والإسماعيلية

تجديد حبس مستريح أكتوبر المتهم بالاستيلاء على 144 مليون جنيه من المواطنين

مستريح

اموال عامة

توظيف الاموال

نصب




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

وزير الكهرباء: تكلفة محطات "سيمنز" 6 مليارات يورو وتوفر مليار دولار وقود

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

تعرف على ملاعب كأس العالم والمباريات التى تستضيفها

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

امتحانات الثانوية العامة.. "التعليم" تضبط مسرب اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ.. شكاوى من تأخر فتح لجنة بالهرم.. رئيس لجنة بأكتوبر يمنع طالبة من دخول الامتحان لتأخرها.. والشرطة تمشط محيط لجان السيدة زينب والخليفة

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

"القضاة الأوائل".. سوار بن عبد الله "القاضى الباكى ".. كانت عيناه تتغرغر بالدموع قبل أن يتلو حكمه.. رفض الأخذ بأمر الخليفة ففرح به أبو جعفر المنصور قائلا: ملأتها والله عدلاً فصار قضاتى يردونى إلى الحق

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية بالمنافذ.. والكعك بـ50 جنيهًا للكيلو

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

الموز مش بس للأكل.. اعرفى إزاى تستخدميه لجمال بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة