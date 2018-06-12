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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا آخر فى درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد لتكون متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 22 33

الإسكندرية 24 29

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

السلوم 21 31

سيوة 21 34

بورسعيد 24 28

دمياط 23 29

العريش 19 30

رفح 20 29

الإسماعيلية 19 32

السويس 20 33

رأس سدر 24 34

نخل 14 32

نويبع 28 35

طابا 22 34

كاترين 17 34

الطور 23 32

شرم الشيخ 31 38

الغردقة 26 39

مرسى علم 31 37

الفيوم 22 35

بني سويف 23 35

المنيا 23 35

أسيوط 21 36

سوهاج 27 38

قنا 24 39

الأقصر 23 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 42

الوادي الجديد 24 42

شلاتين 25 40

أبورماد 25 37

رأس حدربة 25 36

حلايب 25 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

المدينة 29 43

الرياض 27 42

المنامة 33 40

أبوظبى 32 41

الدوحة 33 42

الكويت 31 45

دمشق 16 33

بيروت 22 28

عمان 16 30

القدس 17 27

غزة 22 28

بغداد 25 42

مسقط 33 38

صنعاء 17 28

الخرطوم 31 44

طرابلس 23 36

تونس 20 30

الجزائر 15 22

الرباط 13 22

نواكشوط 24 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 31

اسطنبول 19 27

إسلام آباد 27 39

نيودلهي 30 40

جاكرتا 19 30

بكين 19 30

كوالامبور 24 34

طوكيو 20 24

أثينا 21 31

روما 18 31

باريس 13 23

مدريد 12 22

برلين 14 25

لندن 12 22

مونتريال 12 22

موسكو 13 20

نيويورك 13 23

واشنطن 14 21


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