اعتقال رجل بعد احتجازه رهينتين فى باريس

رويترز

قالت السلطات الفرنسية إن الشرطة أنقذت شخصين احتجزهما رجل رهينتين فى شركة صغيرة بوسط باريس واعتقلته اليوم الثلاثاء بعد أن طالب بالاتصال بالسفارة الإيرانية لتسليم رسالة للحكومة الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرار كولوم على تويتر "الشخص اعتقل ولم يعد هناك خطر على الرهينتين".

ولم ترد تفاصيل فورية عن سن أو شكل أو جنسية الشخص الذى احتجز الرهينتين.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية "مطالبه كانت غامضة وغير متسقة فى حقيقة الأمر".

وأضاف "المفاوض وجد صعوبة فى التفاهم".