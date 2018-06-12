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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:47 م
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استدعاء سيارة إسعاف لطالبين تعرضا لوعكة صحية بعد مرور نصف وقت الامتحان

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 11:27 ص
استدعاء سيارة إسعاف لطالبين تعرضا لوعكة صحية بعد مرور نصف وقت الامتحان امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أكد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة جيل الحرية بالسيدة زينب أنه تم استدعاء سيارة إسعاف لطالبين بعد مرور أكثر من نصف وقت الامتحان.

وأوضح أولياء الأمور أن سبب طلب سيارة الإسعاف هو تعرض الطالبين لوعكة صحية سببها الأرق والتوتر والخوف من الامتحان والسهر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

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