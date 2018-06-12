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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 12:39 م
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ارتفاع سعر الدولار الأمريكى والأسهم الاَسيوية على خلفية قمة ترامب وكيم

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:07 ص
ارتفاع سعر الدولار الأمريكى والأسهم الاَسيوية على خلفية قمة ترامب وكيم دولار _ أرشيفية
رويترز
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حوم الدولار قرب أعلى مستوى له فى ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم الثلاثاء بعدما وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خطابا "شاملا" فى قمة تاريخية تهدف إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

 

وقال ترامب إن الاجتماع فى سنغافورة مضى على نحو "أفضل مما توقعه أى أحد"، وإنه يتوقع أن تبدأ عملية نزع السلاح النووى "بسرعة جدا جدا".

 

جاء الاجتماع، وهو حدث مهم للأسواق العالمية، بعد شهور من تبادل الزعيمين الإهانات وزادت التوترات فى المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، فى الوقت الذى سارعت فيه إلى تحقيق هدفها لتطوير صاروخ ذى رأس نووى قادر على ضرب الولايات المتحدة.

 

وارتفعت العملة الأمريكية إلى 110.495 ين مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو.

 

ويعكس ارتفاع الدولار أمام الين، الذى غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا فى أوقات التوتر السياسى واضطراب السوق، حالة التفاؤل بأن قمة ترامب وكيم ستفتح الباب أمام نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية فى نهاية المطاف.

 

وفى أحدث المعاملات، زاد الدولار 0.3 بالمئة إلى 110.390 ين، متراجعا عن مستوياته المرتفعة بعد أنباء عن أن إصابة المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض لارى كودلو بأزمة قلبية.

 

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكى إلى 1.1763 دولار.

 

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 93.789 .

 

وزاد الدولار الأسترالى 0.1 بالمئة إلى 0.7617 دولار أمريكي، بعدما نزل فى وقت سابق إلى 0.7584 دولار أمريكي.

 


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