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الثلاثاء، 12 يونيو 2018 06:35 ص
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 04:51 ص
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مستوطنة "ايتسهار" جنوبى نابلس، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطينى -فى بيان له- أن شابين أصيبا بالرصاص، أحدهما 17 عاما، والآخر 24 عاما.

وقالت مصادر محلية أنه يعتقد أن مستوطنين هم من أطلقوا النار باتجاه الشبان بصورة مباشرة على مدخل المستوطنة قبل قدوم جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وبحسب شهود عيان فإن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلى على مدخل المستوطنة، فيما أغلق الجنود طريق مستوطنة "ايتسهار" أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

 


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