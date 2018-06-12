أوبك حذرة تجاه آفاق النفط رغم تصريف تخمة المعروض

رويترز

قالت أوبك أن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط فى النصف الثانى من العام الحالى رغم أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمى، بما يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا تخفيف قيود الإنتاج فى اجتماع الأسبوع المقبل.

وتعكف أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة على خفض إنتاج النفط منذ يناير 2017 للتخلص من فائض المعروض. والهدف الرئيسى للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط فى الدول المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات.

وأوضحت أوبك فى تقرير اليوم الثلاثاء أن مخزونات تلك الدول انخفضت فى أبريل إلى ما يقل 26 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون برميل فوق المتوسط فى يناير 2017.

غير أن أوبك كانت حذرة فى التقرير بشأن الآفاق لبقية 2018.

وقالت المنظمة "فى الآونة الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط الخام بعض الزخم وسط حالة من الضبابية، مع استعداد المتعاملين لاحتمال عودة مزيد من المعروض إلى السوق".