أمن الشرقية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بصان الحجر

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط صان الحجر بالشرقية، اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه من المواطنين، وضبط بحوزتهم بندقية إلية و8 طلقات، وتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق برئاسة عمرو الباز، رئيس نيابة الحسينية، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر، برئاسة العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، وبتوجهيات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات مكون من 3 أفراد.

بداية الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث صان الحجر، بلاغا من " رضا السيد عبد الله" مقيم ميت سليل الدقهلية، بأثناء تواجده بزمامه أرضه بدائرة صان الحجر قام مجهولون بإعتراض طريقه وسرقة سيارته رقم 9635 د ب ج، بالإكراه تحت التهديد.

توصلت تحريات مباحث صان الحجر،برئاسة الرائد أحمد عبد العزيز، إلي قيام " هانى ع ال " 36 سنة عاطل سبق إتهامه في قضية مخدرات وقضية سرقة، و" محمد ع م" 26 سنة عاطل و" إبراهيم أ ا" 33 سنة عاطلين جمعيهم مقيمين عرب درويش، بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات تحت التهديد من المواطنين.

وتم ضبط الجناة وضبط السيارة المسروقة، والهواتف الخاصة بالمجني عليه، كما ضبط بحوزتهم السيارة رقم ر ن ج 5374 شفروليه، المستخدمة في واقعة السرقة، وضبط بندقية و8 طلقات، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.