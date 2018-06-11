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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:38 م
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19 محضر غش بمادة التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:22 م
19 محضر غش بمادة التاريخ لطلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب لؤى على
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أدي اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضي والامتحانات التجريبية وقامت فرق المتابعة الميدانية من المشيخة وقطاع المعاهد بالمرور على عدد من اللجان في 6 محافظات حيث شهدت الامتحانات جوا من الهدوء في أغلب اللجان على مستوى الجمهورية .

وجاء تقرير غرفة العمليات كالتالي :-

•       ضبط ( 4 ) حالات غش بالمحمول وتم تحرير محاضر بها  ، وضبط ( 2 ) حالة  غش الكتروني باللجان  وتم تحرير محاضر بها ،و ضبط (12) حالة غش ورقي باللجان  وتم تحرير محاضر بها . ، وتم تحرير محضر إخلال باللجان على مستوي الجمهورية

•       تم إلغاء (1) رئيس لجنة وتحويله للشئون القانونية

•       تم إلغاء (2 ) مساعدين باللجان وتحويلهم للشئون القانونية

•       تم إلغاء (4 )عضوًا باللجان وتحويلهم للشئون القانونية .


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بدء امتحان مادة التاريخ لطلبة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

التاريخ




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