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وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:51 م
وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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قرر وزير الداخلية مجدى عبد الغفار منح جميع نزلاء السجون والليمانات زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 19/7/2018 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

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