وزير الخارجية اللبنانى: العدد الكبير للنازحين السوريين يثقل كاهل اقتصاد البلاد

بيروت أ ش أ

قال وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، إن عدد اللاجئين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، والذى يقدر بنصف عدد الشعب اللبناني، يثقل كاهل الاقتصاد اللبنانى ويحول دون نموه وتقدمه.

وأشار باسيل، فى كلمته خلال حفل إفطار الهيئات الاقتصادية- إلى أنه يتعرض لحرب بسبب الإجراءات التى يتخذها فى ملف النازحين السوريين المقيمين داخل لبنان، متسائلا: "هل حينما نشجع هؤلاء على العودة إلى وطنهم نكون أمام التهديد بوقف المساعدات؟.. هل المساعدات المقدمة إلى لبنان هى مقابل التوطين؟".

وأكد وزير الخارجية اللبنانى أنه يحترم رغبة السوريين الراغبين فى العودة طوعا إلى بلادهم، وفى نفس الوقت ينظر بعين الاهتمام إلى رغبة المواطنين اللبنانيين فى تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادى داخل بلدهم.

وأضاف "هناك بلدان بدأت بالتجهيز لعودة اللاجئين السوريين وفتح قنواتها الاقتصادية على سوريا، فلم لا نتخذ إجراءات مماثلة ونفكر سويا فى إعادة بناء سوريا.. سوريا بحاجة إلينا كما أننا لم ننكر يوما حاجتنا إلى اليد العاملة السورية، وهذا المشروع يبدأ مع وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم".