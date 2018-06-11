video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الفلسطينى يبحث مع سفير هولندا تعزيز آفاق التعاون الثنائى

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:00 م
وزير الخارجية الفلسطينى يبحث مع سفير هولندا تعزيز آفاق التعاون الثنائى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، مع السفير ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين بيتر موليما، اليوم الإثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات الجارية فى المنطقة وسبل مواجهة آثارها.

وأكد المالكى خلال اللقاء، ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة وخاصة فى المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الخبرات والزيارات، كذلك زيارته لمحكمة الجنايات الدولية فى لاهاى منتصف الشهر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني- فى بيان اليوم الاثنين - حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس الرامية الى تحقيق التطوير والإصلاح والحكم الرشيد فى شتى مناحى الحياة.

ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما تناولا اللقاء مع وزير الخارجية الهولندي، الذى جرى خلاله بحث الصراع الفلسطينى الاسرائيلى وسُبل تحريك عجلة المفاوضات باتجاه عملية سلام تفضى إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته، أشار السفير الهولندى إلى أهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية فى هولندا حول القضية الفلسطينية، وشدد على عمق العلاقات مع فلسطين، مشيرا إلى استعداد بلاده الدائم لتقديم كل أوجه الدعم لفلسطين.

وعبر عن رغبته فى المساهمة بتعزيز التفاهم المتنامى بين بلاده وفلسطين، سيما أن الشعبين يأملان فى أن تكون مجتمعاتهما حرة ومزدهرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسة إسرائيل الترويج للقدس عاصمة لها

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يفشل فى التغطية على عار جرائمه فى غزة

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام التميمى وصمة عار فى جبين أمريكا

فلسطين

هولندا

الخارجيه الفلسطينيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة