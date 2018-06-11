وزير الخارجية الفلسطينى يبحث مع سفير هولندا تعزيز آفاق التعاون الثنائى

رام الله (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، مع السفير ممثل مملكة هولندا لدى فلسطين بيتر موليما، اليوم الإثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات الجارية فى المنطقة وسبل مواجهة آثارها.

وأكد المالكى خلال اللقاء، ضرورة فتح مجالات أوسع للتعاون بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة وخاصة فى المجالات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الخبرات والزيارات، كذلك زيارته لمحكمة الجنايات الدولية فى لاهاى منتصف الشهر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني- فى بيان اليوم الاثنين - حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس الرامية الى تحقيق التطوير والإصلاح والحكم الرشيد فى شتى مناحى الحياة.

ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما تناولا اللقاء مع وزير الخارجية الهولندي، الذى جرى خلاله بحث الصراع الفلسطينى الاسرائيلى وسُبل تحريك عجلة المفاوضات باتجاه عملية سلام تفضى إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته، أشار السفير الهولندى إلى أهمية التواصل المستمر مع الجهات المعنية فى هولندا حول القضية الفلسطينية، وشدد على عمق العلاقات مع فلسطين، مشيرا إلى استعداد بلاده الدائم لتقديم كل أوجه الدعم لفلسطين.

وعبر عن رغبته فى المساهمة بتعزيز التفاهم المتنامى بين بلاده وفلسطين، سيما أن الشعبين يأملان فى أن تكون مجتمعاتهما حرة ومزدهرة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.