وزير الخارجية الإيطالى يؤكد لحلف "ناتو" الإلتزام بالحوار مع روسيا

روما (أ ش أ )

أبدى وزير الخارجية الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى اليوم الاثنين، التزامه بالاهتمام نحو دول الجنوب وأهمية إبقاء الحوار مفتوحا مع روسيا والتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وقال موافيرو عقب لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج المتواجد فى العاصمة الإيطالية روما للقاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإيطالي، فى بيان بثته وكالة أنباء "اَكى" الإيطالية، :"إنه فى إطار مسألة موقف الناتو من مسألة الأمن، أكد الأمين العام للحلف أهمية أن يتم إعادة تأكيد نهج الحلف فى قمة بروكسل من ناحية الأمن بـ 360 درجة".

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة عدم إغفال اَفق الاستقرار على الجناح الجنوبي، من حيث تأتى التحديات المهمة للتحالف بدءا بالإرهاب، موضحًا أن التزام الناتو بالجنوب مكون أساسى فى تكيفه الاستراتيجى.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء الودي، تبادلا واسعا للآراء حول القضايا الرئيسية للحلف، كذلك على ضوء قمة رؤساء دول وحكومات الناتو المقرر عقدها يومى 11 و12 يوليو المقبل فى بروكسل والتى من المقرر أن يشارك فيها رئيس الوزراء الايطالى ووزير الخارجية أيضا.