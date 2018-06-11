وزير التعليم: مصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة أكثر من الموجودة حاليًا

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ثروة مصر الاساسية هى الثروة البشرية، متابعًا : "اذا استحسنا استثمارها فيمكننا الحديث عن تقدم البلد، فمصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة أكثر من الموجود حاليا، ونهدف إلى تخريج طالب لديه مهارة حقيقية".

جاء ذلك خلال حفل توقيع الدكتور طارق شوقى مساء اليوم اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار إتقدم...إتعلم...إشتغل

وأضاف أن مصر لن تستطيع منافسة الدول الصناعية بدون تطوير مهارة خريجى التعليم الفنى، ونهدف إلى أن يتمكن العامل المصرى من العمل فى المانيا واليابان، معربًا عن أسفه لهرولة الأهالى نحو الدروس الخصوصية وهرولة بعض الطلاب نحو الغش، حيث يقوم طلاب فى امتحانات الثانوية العامة بمحاولة نشر الامتحانات والغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لذا فالدولة ستغير معايير الجودة والتقييم فى الثانوية العامة والتعليم الفنى.

وأضاف ان الرئيس حينما تحدث عن بناء الانسان كان يقصد تكاتف الجميع لإنقاذ أبناءنا من ما فعلناه بهم فى نظام التعليم القائم .

وأوضح أنه سيكتب كتاب عقب خروجه من الوزارة بعنوان "نص درجة يا معالى الوزير" وهو ملخص استغاثة تلقاها من طالب يهرول نحو الدرجات على حساب جودة التعليم ومخرجاته.

ودعا الأهالى لإعادة النظر فى الاهتمام بالدرجات على حساب تعليم الابن بشكل حقيقى، ويتمتع بمهارة تمكنه من دخول سوق العمل عقب تخرجه مباشرة، ونسعى للتنسيق مع شريك أجنبى يضمن جودة مهارة الطالب كما يضمن حصوله على فرصة عمل داخل وخارج مصر.