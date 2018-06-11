نيويورك تايمز: العالم يتسابق لوضع عنوان لصورة ترامب وقادة قمة G7

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن الصورة التى التقطها جيسكو دينزل، المصور الخاص بالحكومة الألمانية، لقادة دول مجموعة السبع والتى تظهر تحدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحلفاءه، أصبحت مركز حديث عالم عن القمة التى انتهت السبت.

وفى الصورة تحدق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بترامب، بينما يحدق لها ترامب ولباقى قادة دول المجموعة فى طريقة تبدى تحديا كبيرا وسط الخلافات الواسعة الضاربة بين الحلفاء، وعلى رأسها النزاع حول التجارة الذى تسبب فيه الرئيس الأمريكى عندما أعلن قبل أشهر قليلة فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على صادرات الحديد والصلب.

وتقول الصحيفة، إن العالم بات مشغولا للغاية بالصورة وتبارى الكثيرون لوضع عنوان لها، فالكتاب المهرة كوفئوا بسيل من التغريدات والإعجاب واتباع جدد على تعليقاتهم الكوميدية على الصورة، ذلك فضلا عن الكثير من التفسيرات والتحليلات.

وأوردت نيويورك تايمز بعض التعليقات الحادة من الصحف والقادة الأوروبيين، فغرد جاى فيرهوفستاد، رئيس الوزراء البلجيكى السابق، على حسابه الصورة ويصاحبها تعليق وكان ميركل تقول لترامب "أخبرنا ما الذى يمسكه بوتين عليك.. ربما نستطيع مساعدتك"، فيما كتبت صحيفة زود دويتشه تسايتونج تعليق ساخر "على الأقل جرب البروكيلى"، وكأن ميركل تحاول إقناع ترامب بتناول أمر ما.

وتسبب ترامب فى إثارة واسعة خلال قمة السبع، داعيا إلى إعادة ضم روسيا للمجموعة ورفض تخفيف عدوانه على النظام التجارى العالمى، وبعد ساعات من انتهاء القمة أعلن إنسحابه من البيان الختامى احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، وذهب إلى وصفه بـ"الضعيف وغير النزيه".