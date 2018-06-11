video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: العالم يتسابق لوضع عنوان لصورة ترامب وقادة قمة G7

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:51 م
نيويورك تايمز: العالم يتسابق لوضع عنوان لصورة ترامب وقادة قمة G7 ترامب وقادة قمة G7
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن الصورة التى التقطها جيسكو دينزل، المصور الخاص بالحكومة الألمانية، لقادة دول مجموعة السبع والتى تظهر تحدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحلفاءه، أصبحت مركز حديث عالم عن القمة التى انتهت السبت.

وفى الصورة تحدق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بترامب، بينما يحدق لها ترامب ولباقى قادة دول المجموعة فى طريقة تبدى تحديا كبيرا وسط الخلافات الواسعة الضاربة بين الحلفاء، وعلى رأسها النزاع حول التجارة الذى تسبب فيه الرئيس الأمريكى عندما أعلن قبل أشهر قليلة فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على صادرات الحديد والصلب.

وتقول الصحيفة، إن العالم بات مشغولا للغاية بالصورة وتبارى الكثيرون لوضع عنوان لها، فالكتاب المهرة كوفئوا بسيل من التغريدات والإعجاب واتباع جدد على تعليقاتهم الكوميدية على الصورة، ذلك فضلا عن الكثير من التفسيرات والتحليلات.

وأوردت نيويورك تايمز بعض التعليقات الحادة من الصحف والقادة الأوروبيين، فغرد جاى فيرهوفستاد، رئيس الوزراء البلجيكى السابق، على حسابه الصورة ويصاحبها تعليق وكان ميركل تقول لترامب "أخبرنا ما الذى يمسكه بوتين عليك.. ربما نستطيع مساعدتك"، فيما كتبت صحيفة زود دويتشه تسايتونج تعليق ساخر "على الأقل جرب البروكيلى"، وكأن ميركل تحاول إقناع ترامب بتناول أمر ما.

وتسبب ترامب فى إثارة واسعة خلال قمة السبع، داعيا إلى إعادة ضم روسيا للمجموعة ورفض تخفيف عدوانه على النظام التجارى العالمى، وبعد ساعات من انتهاء القمة أعلن إنسحابه من البيان الختامى احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، وذهب إلى وصفه بـ"الضعيف وغير النزيه".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة تعرب عن دعمها لقمة ترامب وكيم

صور.. ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة قبل ساعات من لقاءة بكيم جونج أون

دونالد ترامب

قمة السبع

روسيا




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة