ننشر صور لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا لتوديعه بمطار القاهرة

كتب محمد الجالى

ينشر "اليوم السابع"، صور لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لتوديعه فى مطار القاهرة.

وغادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على، والوفد المرافق له، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الإثيوبى، فيما عقد الجانبان جلسة مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى، وخاصة قضية سد النهضة.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا فى مطلع أبريل الماضي، ويعد أول رئيس وزراء مسلم من قبيلة الأورومو.