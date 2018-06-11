video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 09:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الصحفيين: سأدعو رؤساء التحرير لمناقشة كيفية استرداد حقوقنا من "جوجل"

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 ص
نقيب الصحفيين: سأدعو رؤساء التحرير لمناقشة كيفية استرداد حقوقنا من "جوجل" عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، أنه سيدعو رؤساء تحرير الصحف القومية و الخاصة و الحزبية، لاجتماع لمناقشة كيفية استرداد حقوق الصحف المسلوبة من جوجل وفيس بوك.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة التى تم وضعها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والتى تفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، من ضمن حسنات القانون وأنها ستنفذ مستقبل الصحافة، لافتا الى أن الفضاء المصرى منتهك وخاصة أنه يتم استخدامه لصالح جوجل و فيس بوك.

وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن إخضاع جوجل و فيس بوك للضرائب خطوة جيدة ستزود موارد المواقع المصرية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر نص المادة الملزمة لـ"جوجل وفيس بوك" بدفع ضرائب وفق قانون تنظيم الصحافة

أساتذة إعلام يطالبون الحكومة بتطبيق تحصيل الضرائب من جوجل وفيس بوك.. ويدعون لتشكيل لجنة للتفاوض مع شركات محركات البحث.. والزامها بإقامة فروع لها فى مصر.. ويؤكدون: توفر موارد للصحف يساعدها على مواجهة التحديات

مصلحة الضرائب: مليار جنيه سنويا تقديرات حصيلة ضريبة إعلانات جوجل وفيس بوك

نقابة الصحفيين

عبد المحسن سلامة

اخبار مصر

الصحفيين

البرلمان

جوجل

فيس بوك




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

أضرار الشيشة أخطرها السرطان والإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة