نقيب الصحفيين: سأدعو رؤساء التحرير لمناقشة كيفية استرداد حقوقنا من "جوجل"

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، أنه سيدعو رؤساء تحرير الصحف القومية و الخاصة و الحزبية، لاجتماع لمناقشة كيفية استرداد حقوق الصحف المسلوبة من جوجل وفيس بوك.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة التى تم وضعها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والتى تفرض على المواقع الأجنبية بما فيها "فيس بوك وجوجل" دفع ضرائب على الإعلانات التى تستحوذ عليها من السوق المصرى، من ضمن حسنات القانون وأنها ستنفذ مستقبل الصحافة، لافتا الى أن الفضاء المصرى منتهك وخاصة أنه يتم استخدامه لصالح جوجل و فيس بوك.

وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن إخضاع جوجل و فيس بوك للضرائب خطوة جيدة ستزود موارد المواقع المصرية.