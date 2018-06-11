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الإثنين، 11 يونيو 2018 01:05 م
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نائب محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وملاحقة "الكارو"

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:45 م
نائب محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وملاحقة "الكارو" نائب محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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ترأس اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، اجتماعًا مع رؤساء أحياء المنطقتين الغربية والشمالية، لبحث الاستعدادات لعيد الفطر، حيث كلف رؤساء أحياء المنطقتين، بتكثيف حملات النظافة ومنع عربات الكارو من إلقاء المخلفات بالشوارع، وذلك عن طريق عمل أكمنة فى الأماكن التي تلقي بها المخلفات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما كلف بإزالة المخالفات البنائية فى المهد، مع استمرار حملات رفع الإشغالات وتوفير سيولة المرور بالشوارع، بالإضافة، إلى مراجعة ساحات الصلاة والمساجد التي تؤدي فيها صلاة العيد.

وتناول الاجتماع كذلك، مراجعة المحلات والتأكد من وجود كاميرات المراقبة بها والتزام المحلات بوضع صناديق قمامة أمامها بأحجام تتناسب مع حجم المخلفات التي تلقيها، بالإضافة، لتنسيق رؤساء الأحياء مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة للتعاون فى الحملات والمرور.

 

 


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