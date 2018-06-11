موظفون سابقون فى البيت الأبيض يشتكون من تمزيق ترامب الوثائق

واشنطن (أ ف ب)

ذكر موقع "بوليتيكو" الإخبارى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمزق عادة الوثائق التى ينتهى منها ما يجبر موظفى حفظ السجلات فى البيت الأبيض على جمع القصاصات والصاقها مجددا.

وقال الموظف السابق فى إدارة السجلات فى البيت الأبيض سولومون لارتى "كان الأمر الأكثر جنونا على الإطلاق، مزق الأوراق إلى قطع صغيرة جدا".

وينص قانون السجلات الرئاسية على حفظ أى وثيقة يمسها الرئيس سواء كانت مذكرات أو رسائل بريدية أو الكترونية وإرسالها إلى الارشيف الوطنى كجزء من السجلات التاريخية.

لكن عادة ترامب المتمثلة فى تمزيق الوثائق بعد استخدامها، أحيانا فى النصف وأحيانا أخرى إلى قصاصات صغيرة، طرحت معضلة على موظفى حفظ السجلات خلال الأشهر الأولى من رئاسته.

وقال لارتى إن قسم إدارة السجلات فى البيت الأبيض تولى برمته مهمة إعادة تجميع الوثائق باستخدام الشريط اللاصق.

ووفقا لـ"بوليتيكو"، جمع موظفو البيت الأبيض الوثائق الممزقة من المكتب البيضاوى ومنزل الرئيس قبل أن يسلموها لإدارة السجلات ليعاد تجميعها و"كأنها لعبة ألغاز".

وأفاد لارتى "يتم ايجاد القطع والصاقها ببعضها البعض قبل أن تتم اعادتها إلى المشرف".

وقال إن الوثائق التى عمل عليها تضمنت قصاصات صحف تحمل ملاحظات ترامب ودعوات ورسائل من هيئات ونواب.

وأفاد "كانت لدى رسالة من شومر مزقها" الرئيس فى إشارة إلى زعيم الأقلية الديموقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.