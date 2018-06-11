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مواطنون ضد الغلاء تدعو لمقاطعة "بين سبورت": تمارس الاحتكار لتحقق أرباح لصوصية

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:16 ص
مواطنون ضد الغلاء تدعو لمقاطعة "بين سبورت": تمارس الاحتكار لتحقق أرباح لصوصية محمود العسقلانى
كتب – مدحت وهبة
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طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، جموع المستهلكين بالتوقف عن شراء باقة قناة "بين سبورت" القطرية، والتى ترتكب ممارسات احتكارية انتهازية بالغة السوء والاستغلال لحاجة الشعب المصرى لمشاهدة منتخب مصر فى مباريات كأس العالم .
 
وطالبت الجمعية الاتحاد المصرى لكرة القدم والمجلس الوطنى للإعلام بضرورة التمسك بحق الشعب المصرى فى مشاهدة مباريات كأس العالم من خلال البث الأرضى للتلفزيون المصرى وهو ما يتيح المشاهدة لغير المقتدرين وهم السواد الأعظم من محبى كرة القدم. 
 
وقال محمود العسقلانى بأن منح "بين سبورت" حق البث الأرضى جريمة أخلاقيه ترتكبها المافيا العالمية التى تدير الفيفا وما لحق به من وقائع فساد يندى لها الجبين.
 
وأضاف العسقلانى بأن احتكار هذه القناة لما يسمى بحقوق البث الفضائى والأرضى جريمة أخلاقية مسكوت عنها لأسباب لا نعلمها وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن قيادات الفيفا تلقت رشاوى كما هو معتاد من دويلة قطر التى أفسدت الاتحاد الدولى وأفسدت كرة القدم وحولتها إلى تجارة غير أخلاقية.
 
وقال العسقلانى بأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أدان هذه القناة الانتهازية الاحتكارية والتى تحقق ارباح لصوصية، مؤكدًا أنها تمارس الاحتكار وتمنع المستهلكين من التمتع بمشاهدة مباريات كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى العالم. 
 
وقال العسقلانى بأن تكلفة الباقة مع الرسيفر ومصاريف التركيب تتجاوز رقم الخمسة آلاف جنيه وهو رقم كبير لا تستطيع الطبقات الفقيرة دفعه فى هذه الخدمة المشفرة، ما يدفع هذه الطبقات الفقيرة إلى المشاهدة من خلال المقاهى وما يتبعه من استغلال مينمم تشارج وغيرها من ألوان الاستغلال. 
وأكد العسقلانى بأن الاتحاد المصرى لكرة القدم بكل ما يملكه من قوة وقدرة على التأثير يجب ان يتدخل لمنع هذه القناة من استغلال حاجة الناس. 
 
وأضاف بأن مصر مؤسس فى الاتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا) ومؤسس فى الحركة الأولمبية العالمية عام 1910 قبل ان تتواجد ما يسمى بدويلة قطر بعشرات السنين. 
 
واستنكر العسقلانى ما يتشدق به حكام قطر من شعارات قوميه وعروبيه وهم يمارسون الانتهازية ومص دماء الفقراء فى الامة العربية، مشددًا وشدد العسقلانى على ضرورة تكاتف الجميع فى مواجهة هذه الرأسمالية المتوحشة وبخاصة روابط المشجعين واتحاد الكرة ومؤسسات المجتمع المدنى والأندية الرياضية، ومناشدة اتحادات كرة القدم العربية والأفريقية والأسيوية بضرورة تشكيل لوبى ضاغط على الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.
 
وقال العسقلانى بأن مواطنون ضد الغلاء سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونيه فى مواجهة مكتب قناة بين سبورت فى القاهرة وأضاف جميع الخيارات مفتوحة دفاعا عن حق المواطن المصرى فى مشاهدة منتخب بلاده.
 
 

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