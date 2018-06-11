مقتل 4 مسلحين فى هجوم انتحارى بشرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت مصادر مطلعة فى أفغانستان اليوم الاثنين، أن انفجارا وقع فى مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجارهار بشرق البلاد، مما أدى إلى وقوع مواجهة بين المسلحين والشرطة انتهت سريعا بسبب رد الفعل القوى لقوات الأمن الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية أن الحادث وقع بالقرب من المنطقة الثانية للشرطة فى المدينة.

وأكد مسئول محلى أفغانى أن أربعة انتحاريين شنوا هجوما منسقا على مديرية تعليمية، وأن أحد هؤلاء الانتحاريين فجر عبوته الناسفة بالقرب من مجمع المديرية التعليمية، بينما تمكنت قوات الأمن الأفغانية من قتل ثلاثة مسلحين آخرين.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.