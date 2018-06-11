مفوضية اللاجئين ترحب بقرار رئيس الوزراء الإسبانى استقبال سفينة لاجئين

جنيف أ ش أ

رحب فيلبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، بقرار رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، السماح لسفينة الإنقاذ (اكواريوس) بالرسو فى بلاده، والتى تحمل على متنها أكثر من 600 مهاجر وطالب لجوء ظلوا عالقين فى البحر منذ إنقاذهم السبت الماضي.

ووصف جراندي، فى بيان له، قرار رئيس الوزراء الإسبانى بالشجاع، مشيرا إلى أنه ينهى محنة من كانوا على متن السفينة.

وقال المفوض السامى لشؤون اللاجئين إنه بغض النظر عن الطريقة التى تختار بها الدول الأوروبية إدارة حدودها البحرية، فإن مبدأ الإنقاذ فى البحر لا يجب أن يكون موضع شك.

وأبدى ترحيبه بمناقشة أية ترتيبات مع الحكومات المعنية فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ فى البحر المتوسط؛ من أجل تجنب تكرار وضع الموجودين على متن السفينة المذكورة، وبهدف ضمان إنقاذ الأرواح والحفاظ على اللجوء كأولوية مشتركة .