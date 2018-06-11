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مطار القاهرة يشهد انطلاق 116 رحلة جوية مصرية خلال 24 ساعة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:58 ص
مطار القاهرة يشهد انطلاق 116 رحلة جوية مصرية خلال 24 ساعة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى الأحد إقلاع 116 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 10 آلاف و541 راكبا من مختلف الجنسيات. 
 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية. 
 
 وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 35 رحلة داخلية للمطارات والمدن السياحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات الى كافة المدن والمطارات المصرية.
 
 

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