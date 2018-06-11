مصطفى مدبولى يطمئن على حل مشكلة الكهرباء فى 6 أكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة تسيير الأعمال، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأعضاء المكتب الفنى المكلفين بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، بمختلف المواقع.

وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات للمستحقين الذين تعاقدوا مع البنوك، خاصة فى بعض المواقع التى شهدت تأخيرا، مثل منطقة الـ800 فدان، والـ247 عمارة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وكذلك مدينة 15 مايو، بسبب عدم توصيل الكهرباء، وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم التنسيق مع مسئولى وزارة الكهرباء لحل مشكلات هذه المواقع، وسيتم تسليم المواطنين وحداتهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة طرح نحو 18500 وحدة "إسكان اجتماعى حر" جاهزة فى 13 محافظة، للحجز للمواطنين، وأكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم حاليا تحديد أسعار هذه الوحدات، وطرق السداد، وسيتم طرحها لمن يرغب فى الحجز قريبا.

وأعلنت مى عبدالحميد، خلال الاجتماع، أنه تم البدء فى تسليم وحدات الإيجار لمستحقيها بعدد من المحافظات، وسيتم تسليم الباقى تباعاً، كما أعلنت بدء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي التى تم طرحها للمصريين العاملين فى الخارج، وسيتم إخطار الفائزين بالوحدات تباعا، كما تم البدء فى تسيلم وحدات الإسكان الاجتماعى المتميز "محور الأعلى دخلا" لمستحقيها.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى فى محافظات المنيا، السويس، القليوبية، الغربية، والبحيرة، وطلب الدكتور مصطفى مدبولى سحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، خاصة أنه تم إمهالها أكثر من مرة، قائلا: "أى شركة مقصرة تتحاسب، الحاجزين منتظرين وحداتهم"، كما كلف بسرعة توصيل المرافق بموقع آخر تم الانتهاء من تنفيذ الوحدات به، ثم تسليمها للمستحقين.​