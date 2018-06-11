مصرع موظفة بتعليم الإسماعيلية بحادث تصادم أثناء عملها بكنترول الثانوية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقيت موظفة إدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، مصرعها نتيجة تعرضها لحادث تصادم سيارة أمام المجمع التعليمى على طريق الإسماعيلية القاهرة، وذلك أثناء عملها في كنترول امتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من مستشفى الإسماعيلية العام يفيد بوصول المصابة سامية صادق الخضرى، 58 عامًا وتعمل موظفة إدارية بمديرية تعليم الإسماعيلية مصابة بنزيف حاد بالمخ نتيجة اصطدام سيارة لها أمام المجمع التعليمى على طريق الإسماعيلية - القاهرة وذلك أثناء عملها فى كنترول امتحانات الثانوية العامة وتم وضع المصابة بالعناية المركزة ولكنها فارقت الحياة اليوم الاثنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.