وقال الربيعى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قوة أمنية مشتركة قامت بعملية تمشيط لضفاف نهر ديالى من جهة بساتين المخيسة (الواقعة على بعد 7 كم شمال ابي صيدا، و30 كم شمال ب‍عقوبة) وضبطت زورقين لداعش تم إحراقهما"، وأضاف أن "نشاط داعش ما يزال متواجودا في بعض البساتين وعمليات التمشيط المتكررة تهدف لإنهاء وجودها".

وكانت عمليات محافظة ديالى قد أعلنت أمس الأحد انطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة لتعقب "داعش".

