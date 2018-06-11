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مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل صحفيين اثنين وأصاب 198 آخرين بمسيرات العودة

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:59 م
مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال قتل صحفيين اثنين وأصاب 198 آخرين بمسيرات العودة قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مركز حقوقى فلسطينى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قتلت صحفيين اثنين وأصابت 198 آخرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية السلمية فى قطاع غزة منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس 2018 وحتى 10 يونيو 2018.

جاء ذلك تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تقريرا حول استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى للصحفيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية السلمية فى قطاع غزة رصد فيه الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين والعاملين فى المجال الإعلامى منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30 مارس 2018 وحتى 10 يونيو 2018.

وأشار التقرير إلى الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال ولاسيما استخدام القوة المفرطة والمميتة التى استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على نطاق واسع فى عمليات قتل عمد تسببت فى قتل الصحفيين، ياسر عبد الرحمن مصطفى مرتجى (30 عاماً)، ويعمل فى وكالة عين ميديا للأنباء، وأحمد "محمد أشرف" حسن أبو حسين (24 عاماً)، ويعمل فى شبكة بيسان الاخبارية.كما أصابت (198) من الصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام، من بينهم (24) صحفية.

وأصيب (41) من الجرحى الصحفيين بأعيرة نارية، منهم (11) أصيبوا فى الأجزاء العلوية من أجسامهم، فيما أصيب (3) صحفيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وعدد (36) أصيبوا بقنابل غاز أصابت أجسادهم بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة (118) من الصحافيين بالاختناق أو الاغماء جراء استنشاقهم للغاز، وتلقوا العلاج جراء ذلك سواء فى النقاط الطبية الميدانية أو فى المستشفيات، الجدير ذكره أن (19) من الصحافيين المصابين تعرضوا للإصابة مرتين، وصحفى واحد تعرض للإصابة ثلاث مرات.


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