محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: "سهلوا إجراءات تقنين الأوضاع للراغبين"

ماجد تمراز

كلف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بسرعة البت فى الأوراق وعدم تأخيرها، مع تقديم جميع التسهيلات، لراغبى التقنين بكل الأحياء، ومن يتخلف عن ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مع سحب (الأرض – المصنع – العقار – المزرعة) المتعدى عليها، وذلك بعد أن تم توجيه التحذير الأخير لهم، على أن يكون آخر موعد الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يكون هناك لجان بمكاتب نواب المحافظ الأربعة لتلقي الطلبات المقدمة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات.

كما تقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه، بالإضافة إلى تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة.