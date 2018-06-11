مجلس النواب يرفض مد سن تقاعد الصحفيين بالمؤسسات القومية لـ65 عامًا

كتب عبد اللطيف صبح

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال طلب مقدم من النائب مصطفى بكرى، بمد سن التقاعد للصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية إلى 65 عاما، بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وكان بكرى قد تقدم بطلبى إعادة مناقشة، الأول بشأن المادة (5) بند (17) والذى يُنظم إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن هذا المقترح سيكون له كُلفة مالية، وأن هناك صحفيين تخطوا الـ80 عاما ويكتبون، لافتا إلى أن النص كان موجود وحدث جدل ورأت اللجنة أنه من الأفضل حذفه وأن يكون التجديد لأصحاب الكفاءات فقط.

فى السياق ذاته قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب إن مد سن التقاعد إلى 65 عاما سُنة معظم المصالح الحكومية تريد أن تُسنها، مؤكدًا على أنه لا يجب على البرلمان أن يرسخ لها، واتفق معه الدكتور على عبد العال، مشيرًا إلى أن هناك طلبات من أكثر من جهة لمد سن التقاعد والدولة تسير فى طريق تمكين الشباب.

أما الطلب الثانى المُقدم من النائب مصطفى بكرى كان لإعادة مناقشة المادة (35) من مشروع القانون والتى تُنظم تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، واعترض بكرى على أن كون عدد أعضاء الجمعية 17 منهم 11 عضوا من خارج المؤسسة، وقرر عبد العال تأجيل المناقشة فى هذا الأمر لإعادة المداولة فيما بعد.