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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:37 م
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كوريا الجنوبية: تصرفات بيونج يانج فى الماضى ليست معيارا للحكم مستقبلا

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:06 ص
كوريا الجنوبية: تصرفات بيونج يانج فى الماضى ليست معيارا للحكم مستقبلا رئيس كوريا الجنوبية
رويترز
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قال المستشار الخاص للأمن القومى للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن فى طوكيو، اليوم الاثنين، خلال نقاش بشأن كوريا الشمالية إن تصرفات الشمال فى الماضى يجب ألا تكون هى المعيار لتوقع سلوكه فى المستقبل.

وجاء تعليق المستشار مون تشونج-إن قبل يوم من القمة المرتقبة فى سنغافورة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات بين الزعيمين على إنهاء برامج الشمال للتسلح النووى والصواريخ فى مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

وقال مون إن الولايات المتحدة ألقت باللوم على كوريا الشمالية فى عدم الالتزام بوعودها فيما يتعلق ببرنامجها النووى فى السابق لكنها "قد تكون لها آراء مختلفة".

وأضاف "الآن حان الوقت لأن ننحى جانبا كل هذه الأمور. ولننتظر لنرى ما إذا كانت كوريا الشمالية بإمكانها تحقيق ما تريده الولايات المتحدة وبقية العالم".

وتابع "لذلك فإن الأفعال السابقة يجب ألا تكون هى المعيار للحكم على السلوك الراهن أو المستقبلى لكوريا الشمالية".

 


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