قنصل مصر بأستراليا: سيدنى تستقبل كنوز توت عنخ آمون فى عام 2021

أ ش أ

صرح قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى، ياسر عابد، اليوم الاثنين، بأن أحد أشهر متاحف العاصمة الثقافية لأستراليا، وهو متحف أستراليا بسيدنى، سيستقبل لأول مرة كنوز الفرعون توت عنخ آمون لعرضها على الجمهور الأسترالى فى عام 2021.

وأكد عابد، أمام المسئولين الأستراليين الذين حضروا حفل الإعلان عن استقبال متحف أستراليا للكنوز الفرعونية، على أهمية آثار توت عنخ آمون كوّن أنه تم اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أى تلف، موضحا أن العديد من مقتنياته تم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعتبر أكبر متحف آثار فى العالم، وأضاف أن المتحف الجديد الذى سيتم افتتاحه العام الجارى يقع على مقربة من الأهرامات، وأشار القنصل العام إلى استفادة مصر من إقامة المعرض من خلال المساهمة فى تعريف الشعب الأسترالى بالحضارة الفرعونية، مما سيمثل عنصر جذب لزيادة السياحة الأسترالية إلى مصر.

ومن جهته، صرح كل من وزير المالية ووزير الفنون بولاية نيو ساوث ويلز أنه سيتم ضخ مبلغ 50 مليون دولار فى ميزانية متحف أستراليا لتطوير وتحديث قاعات المعارض بداخله لكى يتسنى استضافة معرض توت عنخ آمون.