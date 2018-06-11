قطاع مصلحة السجون يقيم ندوات دينية وتثقيفية للنزلاء بالمرج والمنصورة.. صور

كتتب دينا الحسينى

عقد قطاع السجون عدد من الندوات الدينية لنزلاء المرج والمنصورة حاضر فيها عدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية، وبحضور عدد من قيادات قطاع السجون وعدد كبير من النزلاء، وذلك حرصاً على تقديم كافة أوجة الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء، تمهيداً لإعادتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين.

جاء ذلك فى إطار التعاون البناء بين وزارة الداخلية ومختلف أجهزة الدولة المصرية وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعاناً فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية من خلال الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للمسجونين وخاصةً الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.